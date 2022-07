Strootman verso il Verona: inserito nell'affare che porta Lazovic a Marsiglia

L'olandese verso i gialloblù. L'ex Roma, Genoa e Cagliari inserito nella trattativa tra Marsiglia e Verona che porta Lazovic in Francia.

Il futuro di Kevin Strootman sembra essere ancora in Serie A. Il centrocampista è molto vicino al passaggio al Verona di Gabriele Cioffi.

A rivelarlo è Sky, che evidenza come l'olandese rientri nella trattativa che sta portando Darko Lazovic al Marsiglia di Igor Tudor.

L'affare che porta il serbo in Ligue1 è sulla base di 4-5 milioni di euro e prevede anche lo scambio con il centrocampista olandese.

Nella scorsa stagione, Strootman ha giocato con la maglia del Cagliari ma senza lasciare troppo il segno. Una stagione difficile per lui e per i sardi, culminata con la retrocessione in Serie B.

Arrivato in Italia nel 2013 dal PSV Eindhoven grazie alla Roma, l'olandese ha avuto un impatto devastante sulla Serie A, prima di patire una serie di infortuni gravi alle ginocchia che ne hanno compromesso il suo rendimento.

Nel 2018 la cessione per 30 milioni al Marsiglia, dove non ha mai convinto ed è stato spedito in prestito prima al Genoa e poi al Cagliari.