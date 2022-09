Strefezza non si pone limiti: "Sogno la Nazionale grazie a un bisnonno italiano"

Il jolly offensivo del Lecce ha obiettivi ben chiari: "Voglio segnare 10 goal in campionato, a 5 scatta un premio".

I tifosi della Salernitana, purtroppo per loro, questo goal se lo ricorderanno a lungo: destro perfetto sotto al 'sette' per regalare al Lecce la prima vittoria in campionato, dopo essere subentrato dalla panchina. La firma è di Gabriel Strefezza.

L'ex SPAL ha festeggiato all'Arechi la seconda rete in Serie A dopo quella all'Empoli nello scenario del 'Via del Mare': già un ottimo bottino, in linea con l'obiettivo prefissato e svelato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'.

"Il sogno è segnare 10 goal in A. Per fare il salto di qualità. Con mia moglie festeggiammo quando raggiunsi questa cifra in B. Ma sarei ancora più contento di festeggiare la salvezza".

A quota cinque goal c'è un premio economico pronto a scattare: merito della lungimiranza del suo agente.

"Certo che c’è. Il mio procuratore lo ha inserito. E che in Serie A scatta a cinque reti...Per fortuna".

Strefezza possiede il doppio passaporto, brasiliano e italiano: vederlo in futuro con addosso la maglia azzurra della Nazionale non è affatto utopia.

"Il sogno è quello. Ho un bisnonno italiano. Le origini sono siciliane. Ci andrei di corsa".