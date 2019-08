La strategia di Raiola su Pogba: usa la Juventus per mettere pressione al Real Madrid

L'agente avrebbe spinto la Juventus a formulare un'offerta per Pogba con l'obiettivo di indurre il Real Madrid a un rialzo deciso per il francese.

Il futuro di Paul Pogba continua ad essere molto incerto, con la finestra estiva di trasferimenti che in volge al termine e e fortemente interessate al centrocampista francese. Dalla arrivano conferme sull'offerta presentata dai bianconeri al Manchester United per il giocatore, anche se in termini leggermente diversi da quanto emerso in precedenza.

Segui La Liga in diretta streaming su DAZN

Madama avrebbe infatti proposto ai Red Devils il cartellino di Dybala (non dunque di Mandzukic), più quello di Matuidi e 40 milioni di euro cash, eventualmente aumentabili a 50. Secondo il quotidiano spagnolo 'AS', tuttavia, si tratterebbe esclusivamente di una strategia precisa dell'agente di Pogba, Mino Raiola, per indurre il Real Madrid a presentare un'offerta più alta in poco tempo e convincere gli inglesi a cedere Pogba.

L'articolo prosegue qui sotto

Non è un mistero del resto che Raiola si trovi a Manchester da inizio settimana, dopo aver chiuso l'operazione Kean (altro suo assistito) con l' , e che abbia discusso con i dirigenti bianconeri Paratici e Nedved.

Pogba, secondo il quotidiano sportivo di Madrid, sarebbe impaziente di trasferirsi in Spagna sotto la guida del suo mentore Zinedine Zidane. I Blancos hanno nell'olandese dell' Van de Beek l'alternativa al campione del Mondo, ma la preferenza resta il centrocampista del .

Gli inglesi chiedono una cifra vicina ai 170 milioni di euro per il giocatore, somma che gli spagnoli non vorrebbero spendere. A meno di 3 giorni dalla chiusura del calciomercato inglese serve però un rilancio forte, e Raiola, con l'inserimento della Juventus, spera di aver convinto le merengues a rifarsi sotto in modo convinto per il suo assistito, che diversamente potrebbe suo malgrado restare in Premier League.