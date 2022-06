Strakosha accostato al Chelsea: “Per me è un onore, sogno la Premier League”

Chiusa l’avventura alla Lazio, è ora libero di cercarsi una nuova sistemazione da svincolato: “Un onore essere accostato al Chelsea”.

Si è chiusa dopo dieci anni la lunga avventura di Thomas Strakosha alla Lazio.

Il contratto che lo lega al club biancoceleste scadrà infatti il 30 giugno e già da tempo è stato annunciato che non ci sarà alcun rinnovo.

Per il portiere albanese, che è approdato in biancoceleste quando era giovanissimo nel 2012, nel corso delle ultime settimane si è parlato con insistenza di un possibile trasferimento in Premier League ma, a differenza di quanto prospettato fino a pochi giorni fa, sulle sue tracce non ci sarebbe solo il neopromosso Fulham.

Il nome di Strakosha è finito infatti anche sul taccuino del Chelsea, club che potrebbe essere chiamato a cercare un secondo portiere (un vice Mendy). La permanenza a Londra di Kepa non è infatti scontata e tra i profili valutati dai Blues c’è anche l’ex laziale.

L'articolo prosegue qui sotto

Lo stesso Strakosha, parlando al ‘The Here We Go Podcast’, ha commentato i rumors che lo vorrebbero nel mirino del Chelsea.

“E’ un onore essere accostato ad un top club come il Chelsea. Giocare in Premier League è il mio sogno da quando ero bambino. Ora sono svincolato ed è normale quindi che circolino delle voci sul mio conto. La Premier è come l’NBA”.