Gazzetta dello Sport - Altro stop per Correa: l'Inter valuta il prestito di Caicedo

"Joaquin Correa si è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’esame ha evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato tra circa due settimane".

Con questo comunicato l'Inter ha reso nota la natura del nuovo problema fisico occorso a Joaquin Correa, letteralmente bersagliato dagli infortuni nella sua avventura in nerazzurro: una distrazione ai flessori che gli farà saltare sicuramente il derby col Milan del 6 febbraio.

La tendenza ad infortunarsi facilmente del 'Tucu' sembra aver prodotto un effetto di monitoraggio sugli uomini di mercato interisti, che potrebbero regalare a Simone Inzaghi un volto nuovo in attacco in questa sessione di calciomercato.

Al primo posto nella scala di gradimento del tecnico c'è, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Felipe Caicedo: l'ecuadoriano sta trovando pochissimo spazio al Genoa, peraltro anch'egli condizionato da qualche guaio muscolare di troppo. Inoltre ci sarebbe già stato un primo contatto col suo agente, Matteo Materazzi.

Nonostante il recupero dall'infortunio, Caicedo è rimasto allo status di riserva all'interno della rosa ligure, e nulla dovrebbe cambiare nemmeno dopo l'arrivo in panchina di Blessin: per lui soltanto una rete, realizzata al Torino il 22 ottobre.

L'ex Lazio sarebbe perfetto per Inzaghi, che proprio in biancoceleste ha avuto modo di ammirarlo in perfetta veste di vice Immobile: sarebbe un giocatore pronto all'uso e disposto a ricoprire il ruolo di riserva, per essere chiamato in causa in caso di necessità.

Essendo un'operazione legata all'emergenza del momento, l'Inter accoglierebbe Caicedo soltanto con la formula del prestito, riservando un eventuale investimento economico per il reparto avanzato alla sessione estiva.