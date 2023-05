Steve Nash con la maglia del Como: parteciperà ad un torneo in veste di calciatore

Il leggendario ex playmaker dei Phoenix Suns sarà uno dei giocatori che con il Como scenderanno in campo negli Stati Uniti.

E’ stato uno dei più grandi playmaker della sua generazione, un fuoriclasse assoluto che tra la fine degli anni ’90 ed il 2015 si è imposto come una delle stelle più lucenti della NBA.

Steve Nash ha trascorso gran parte della sua vita sui parquet dei più importanti campi di basket che ci siano al mondo, ma non ha mai nascosto di avere anche una straordinaria passione per il calcio.

Un qualcosa che in passato lo ha portato ad allenarsi con l’Inter e ad acquistare anche quota del Maiorca e che a breve lo porterà a vestire la maglia del Como in veste di calciatore.

Il club lariano, dopo essersi guadagnato la salvezza in Serie B, sarà protagonista negli USA, dall’1 al 4 giugno, di un torneo di calcio a 7 che metterà in palio un premio di un milione di dollari (che andrà in grandissima parte in beneficienza).

Al WakeMed Soccer Park prenderanno parte anche il West Ham, il Wolverhampton ed il Borussia Dortmund, oltre a diverse altre squadre statunitensi e non solo, e per l’occasione ogni compagine schiererà dei giocatori non professionisti.

Il Como potrà puntare sulla classe di Steve Nash appunto, ma anche sulla bravura di Giulia Pozzoli, il capitano della sua squadra femminile .

A guidare la compagine lariana in veste di allenatore sarà invece Cesc Fabregas.