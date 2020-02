Sterling e lo shopping low cost: "Compro da Primark"

Nonostante i 9 milioni percepiti al City, Raheem Sterling ammette di far spesa da Primark: "La gente pensa che non possa comprare dove voglio".

Al percepisce 9 milioni a stagione, ma quando c'è da fare shopping sceglie... Primark. Protagonista Raheem Sterling, il quale ad 'AS' non si nasconde.

Non troppo tempo fa, Sterling fu 'beccato' da Primark insieme alla compagna ad acquistare una t-shirt, una felpa e un pantalone per un valore complessivo di circa 30 euro.

Una scelta, questa, che ha suscitato scalpore ed ha addirittura fatto storcere il naso a qualche curioso.

"Il problema non è che ho comprato da Primark, ma che tutti sanno quanto guadagno e pensano che non mi sia consentito fare acquisti dove voglio. Ne restano sorpresi ed iniziano a parlarne".

L'ingaggio faraonico non porta l'esterno d'attacco ad 'esagerare', optando per la catena britannica celebre per prodotti a prezzi convenienti.