Sterling-Manchester City, aria di addio: "Sono pronto a partire"

L'esterno del Manchester City non nasconde la voglia di lasciare la Premier League per provare una nuova esperienza all'estero.

Raheem Sterling medita l'addio al Manchester City. L'esterno inglese, intervenuto durante l'evento 'FT Business of Sports Summit US', esce per la prima volta allo scoperto e ammette di pensare a una nuova sfida.

Dopo una brillante carriera in Premier League, Sterling non nasconde di voler provare un'esperienza lontano dal campionato britannico.

"Da giocatore inglese, tutto quello che conosco è la Premier League. Ho sempre prensato che un giorno mi piacerebbe giocare all'estero e misurarmi con una nuova sfida".

Quel momento, ora, sembra finalmente arrivato tanto che Sterling si dice pronto a cambiare aria già nei prossimi mesi.