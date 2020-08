Stekelenburg torna all'Ajax dopo nove anni: è ufficiale

Maarten Stekelenburg, portiere con un breve passato in Italia dove ha giocato per la Roma, torna all'Ajax: ha firmato un contratto annuale.

Nove anni dopo Marteen Stekelenburg torna a casa. Il portiere olandese classe 1982 ha firmato un contratto annuale con l' , club dove era cresciuto e da cui aveva spiccato il volo.

Nel 2011 a strapparlo ai Lancieri era stata la su precisa indicazione dell'allora tecnico giallorosso Luis Enrique. Nella Capitale però il portiere orange non troverà fortuna, per usare un eufemismo, e dopo un paio di anni verrà ceduto al .

Quindi ecco l'esperienza al prima del ritorno in Premier League col e poi all' con cui ha giocato, a dire il vero non molto, negli ultimi quattro anni.

Adesso quindi Stekelenburg ha deciso di tornare a casa dove probabilmente chiuderà la carriera da calciatore. Dall'Ajax all'Ajax.