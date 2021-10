Cannoniere, cantante reggaeton: Vecchia, italo-svedese che sogna la Serie A

E' esploso dal Rosenborg da ala, dodici reti tra Conference League e campionato: nel tempo libero incide canzoni.

Italiano, svedese. Stefano Giuseppe Arne Vecchia Holmquist. Unione tra la Penisola e il nordico paese d'Europa. Un attaccante, nello specifico un'ala, che sta crescendo e spera di poter spiccare il salto verso un grande club nel 2022, dopo la sua definitiva esplosione in maglia Rosenborg.

Classe 1995, Vecchia ha giocato in Svezia con le maglie di Brommapojkarna prima e Sirius poi, venendo scelto dal Rosenborg nel corso del 2021. Ha sempre avuto una buona media realizzativa, da esterno d'attacco, ma nell'attuale annata è andato oltre, con 12 centri in 18 gare. Basti pensare che con i suoi precedenti club erano arrivati 34 totali in 118 partite.

Giocatore del mese in Svezia lo scorso agosto, al Rosenborg ha alzato l'asticella anche in Europa, riuscendo a segnare tre reti nelle qualificazioni alla Conference League, alla quale è approdata il Rennes nei playoff e non la compagine norvegese, che dovrà attendere almeno il 2022 per militare in campo continentale.

Vecchia, però, potrebbe non giocare più con il Rosenborg, considerando i suoi dati attuali. Diverse squadre di più alto livello europeo si sono fatte avanti, per il ragazzo italo-svedese che sogna un posto in una delle due Nazionali: valuterà, poi deciderà con chi giocare.

Nato a Stoccolma da padre italiano e madre svedese, ha il calcio nel DNA, visto e considerando come il nonno Giuseppe Vecchia era stato un calciatore in Italia a metà dello scorso secolo.

Vuole uno dei grandi campionati europei, magari proprio la Serie A, e ricordarsi di come a 9 anni venne ripreso dall'emittente TV4 intento a palleggiare 431 volte con una pallina da tennis. Famoso in tenera età per il suddetto documentario Svenska Underbarn, non è riuscito ad essere ingaggiato da Chelsea, Manchester United, Inter e Feyenoord, con cui aveva svolto i provini.

A inizio 2021 sembrava potesse approdare al Lecce, ma alla fine è stato il Rosenborg, qualche mese dopo, ad avere la meglia e tenere Vecchia nel nord-Europa. All'occorrenza può giocare anche come trequartista e centrale, ma la sua abilità sulla fascia è il suo pezzo forte.

Tra i migliori marcatori del campionato norvegese in questi mesi, Vecchia è uno dei migliori esterni d'Europa per goal segnati: nel suo ruolo nessuno ha la sua media realizzativa. Segna, sogna e canta. Canta reggaeton insieme all'amico Kanteh: ha infatti inciso le tracce 'Sulla Luna' e 'La Cultura' in cui uno canta in svedese e l'altro, il bomber del Rosenborg, in italiano.

Continuando così, a medie da urlo, soprattutto senza giocare prima punta, Vecchia sembra essere destinato ad un torneo ben più alto rispetto a quello norvegese. Quale? Si vedrà: intanto le pretendenti si moltiplicano ad ogni goal.