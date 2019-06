Stati Uniti da record: 13 goal in una partita dei mondiali

Gli Stati Uniti fanno il record: segnano 13 goal alla Thailandia nella partita dei mondiali femminili. Nessuno ha mai fatto meglio, uomini compresi.

Ai Mondiali femminili che si stanno giocando in c'era attesa per il debutto degli Stati Uniti: a la squadra campione del mondo in carica non ha deluso. Anzi.

Alex Morgan e compagni hanno stravinto contro la con un parziale da urlo di 13-0. All'intervallo i goal erano solo 3, poi tra il 50' e il 56' ne sono arrivati 4. I restanti 6 sono arrivati tutti negli ultimi 16 minuti di gioco.

Si tratta di un doppio record: nessuna squadra aveva mai vinto per 13-0 una partita a un Mondiale, che questo sia femminile o maschile.

Il timbro sulla vittoria l'ha lasciato in particolar modo Alex Morgan, superstar del calcio mondiale: 5 i suoi goal nel trionfo degli , che hanno aperto il Mondiale con un esordio davvero da record.