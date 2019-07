Stati Uniti-Olanda femminile 2-0: americane ancora sul tetto del Mondo

Gli Stati Uniti vincono il Mondiale femminile per la seconda edizione consecutiva: contro l'Olanda in finale la decidono Rapinoe su rigore e Lavelle.

Dopo il trionfo del 2015, gli si ripetono vincendo il Mondiale femminile per la seconda volta consecutiva.

La finale contro le campionesse d'Europa dell' - che aveva eliminato l' ai quarti - è stata equilibrata fino al 60', quando è arrivato l'episodio chiave della partita.

W ⭐️ O ⭐️ R ⭐️L ⭐️ D

C H A M P I O N S

#OneNationOneTeam pic.twitter.com/6JMJRTJ69b — U.S. Soccer WNT (@USWNT) July 7, 2019

L'arbitro chiama in causa il Var dopo un contatto dubbio in area tra Morgan e un difensore olandese, decidendo di assegnare il calcio di rigore agli Stati Uniti.

Sul dischetto si presenta la specialista Rapinoe che come sempre è infallibile: il suo sesto goal in questo Mondiale è quello che indirizza definitivamente la finale.

Pochi minuti dopo arriva anche il raddoppio di Lavelle con un bel sinistro a incrociare dal limite dell'area. E' l'uno-due che stende l'Olanda, incapace di reagire nel finale.

Gli Stati Uniti vanno anche più volte vicini al terzo goal con Heath e Lloyd, ma il portiere olandese evita un passivo più pesante. Al triplice fischio la festa è ancora a stelle e strisce.

Un epilogo quasi annunciato per quella che sin dall'inizio era la squadra più forte. Sette vittorie in sette partite e quarto titolo Mondiale in bacheca per le ragazze americane.