Stati Uniti-Olanda femminile in tv e streaming: dove vederla

Stati e Uniti e Olanda si affrontano nella finale dei Mondiali femminili di calcio: info sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

I Mondiali femminili di calcio arrivano all'atto conclusivo: la finale vede di fronte i favoritissimi , campioni in carica e già vincitori anche nel 1991 e nel 1999, e l' , che invece si è affacciata più recentemente ai piani alti ed è campione d'Europa in carica, pur essendo appena alla seconda partecipazione alla rassegna iridata.

Le due squadre arrivano a questa finale entrambe sulla scia di un percorso netto fatto solo di vittorie, 6 ciascuna. Le stelle americane Alex Morgan e Megan Rapinoe sono finora la coppia da copertina dei Mondiali, con 11 goal messi a segno in due (la Morgan è a quota 6, capocannoniere del torneo assieme all'inglese White).

L'Olanda la conosciamo meglio, visto che ha eliminato nei quarti di finale l' . Le speranze orange sono affidate a Lieke Martens, attaccante del e Best FIFA Player due anni fa, e alla bomber Miedema che ha castigato le azzurre.

QUANDO SI GIOCA STATI UNITI-OLANDA FEMMINILE

Stati Uniti-Olanda femminile si giocherà domenica 7 luglio, alle ore 17. Teatro della sfida sarà il Groupama Stadium di Décines-Charpieu, alla periferia di

DOVE VEDERE STATI UNITI-OLANDA FEMMINILE IN TV E STREAMING

La finale dei Mondiali femminili tra Stati Uniti e Olanda sarà trasmessa in diretta sia dalla Rai che da Sky, rispettivamente su Rai 2 e Sky Sport Mondiali. La visione sarà possibile anche in sulle relative piattaforme, ovvero RaiPlay e Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI STATI UNITI-OLANDA FEMMINILE

STATI UNITI (4-3-3): Naeher; O’Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn; Mewis, Ertz, Lavelle; Heath, Morgan, Rapinoe.

OLANDA (4-3-3): Van Veenendaal; Van Lunteren, Van der Gragt, Bloodworth, Van Dongen; Groenen, Van de Donk, Spitse; Beerensteyn, Miedema, Martens.