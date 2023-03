Stangata per il Colonia: mercato bloccato per due sessioni

Accusato di aver spinto il 17enne Potocnik a rompere il legame con l'Olimpija Ljubljana, i tedeschi avranno il mercato bloccato fino all'estate 2024.

Non giungono buone notizie in casa Colonia. Il club tedesco, secondo quanto riferito dalla 'Bild', è stato sanzionato dalla Federcalcio tedesca con un blocco del mercato da scontare nelle prossime sessioni.

Il club allenato da Steffen Baumgart, infatti, non potrà acquistare giocatori per le prossime due sessioni di mercato. Morale della favola, niente colpi in entrata la prossima estate e nemmeno nella sessione invernale del 2024.

Il club potrà tornare operativo sul fronte trasferimenti solamente a partire dall'estate del 2024, quando la pena sarà da considerarsi interamente scontata.

A far scattare il provvedimento è stato l'ingaggio del giovane attaccante Jaka Cuber Potocnik, arrivato a zero il 31 gennaio del 2022 dopo la chiusura della sua avventura all'Olimpija Ljubljana.

La madre del calciatore - che all'epoca dei fatti aveva 16 anni - aveva interrotto il contratto con il club sloveno a causa di alcune promesse non mantenute.

L'Olimpija, dal canto suo, sostiene che la 'rottura' sia scaturita proprio su spinta del Colonia, già interessato ad assicurarsi le prestazioni del ragazzo, il quale ha firmato con il Colonia proprio nel giorno seguente alla separazione con il suo precedente club.

Da questo presupposto, l'Olimpija Lubiana ha agito per vie legali trovando in consenso della FIFA: oltre alle due sessioni con mercato bloccato, il Colonia dovrà risarcire gli sloveni con una cifra pari a 54.000 euro. Per il calciatore, invece, è arrivata una squalifica di 4 mesi.