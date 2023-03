La stagione fallimentare del Liverpool: 13 sconfitte, 'Reds' già fuori da tutto

Il Liverpool dice addio alla Champions League in una stagione da incubo: a forte rischio anche il quarto posto in Premier.

L'impresa era di quelle titaniche, che riescono una volta su un milione: alla fine è arrivato il verdetto più scontato per il Liverpool, fuori anche dalla Champions League per mano della 'bestia nera' Real Madrid, che non ha avuto problemi a gestire il largo vantaggio acquisito nell'andata degli ottavi.

Primo atto che, in realtà, aveva visto i 'Reds' partire alla grande con due goal fulminei, salvo poi crollare e subirne cinque per la prima volta nella storia della massima competizione europea ad 'Anfield'. Il sigillo di Benzema al 'Bernabeu' non ha fatto altro che vidimare una qualificazione mai messa in discussione.

A metà marzo, e con ancora diverse partite da disputare, il Liverpool ha già una triste certezza: Henderson e compagni chiuderanno la stagione senza sussulti degni di nota dopo il Community Shield vinto a luglio, alla luce di un pessimo rendimento e delle tredici sconfitte accumulate finora in tutte le competizioni.

Otto di queste si sono verificate in Premier League: il 9-0 rifilato al Bournemouth alla quarta giornata era soltanto fumo negli occhi, visto che proprio la squadra guidata da Gary O'Neil si è 'vendicata' con un pesantissimo 1-0 maturato cinque giorni fa. L'unica speranza è relativa al raggiungimento del quarto posto attualmente occupato dal Tottenham (che ha disputato una partita in più): sono sei i punti di distacco, ma ci sarà da lottare anche col Newcastle.

Già finiti i cammini in Carabao Cup e FA Cup, entrambi al quarto turno: nel primo caso è stato il Manchester City a porre un freno ai sogni di gloria del Liverpool, mentre nella seconda circostanza il ruolo di carnefice è stato ricoperto dal Brighton di De Zerbi (che ha regalato un altro dispiacere a Klopp in campionato).

Insomma, una pagina da voltare rapidamente per i 'Reds', alle prese anche con diversi giocatori a fine ciclo come Firmino, Keita e Oxlade-Chamberlain, già certi di dire addio al termine di una stagione fallimentare come non se ne vedevano da tempo.