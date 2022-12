La stagione dell'Al-Nassr, il club vicino a Ronaldo: primo nel campionato saudita

In attesa dell'ufficialità dell'acquisto di Cristiano Ronaldo, l'Al-Nassr è capolista nel massimo campionato saudita dopo 10 gare disputate.

Non accennano ad arrestarsi le voci di un prossimo matrimonio tra Cristiano Ronaldo e l'Al-Nassr, alimentate dalle ultime indiscrezioni: le visite mediche del portoghese col club saudita sarebbero già state programmate, per la felicità dei tifosi.

'CR7', insomma, è pronto a sbarcare in Medio Oriente dove con ogni probabilità chiuderà una carriera leggendaria: ma che situazione si troverà di fronte al suo arrivo? Più che rosea, almeno a giudicare dai risultati attuali dell'Al-Nassr.

I ragazzi allenati da un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Rudi Garcia, guardano tutti dall'alto verso il basso in Pro League, la massima divisione del calcio saudita: 23 punti ottenuti nelle prime dieci giornate, con uno e due punti di vantaggio rispettivamente su Al-Shabab, Al-Ittihad FC e Al-Hilal (che in questo turno ha imposto il 2-2 ai gialloblù), con le prime due che però hanno giocato una partita in meno.

Ciò che conta è l'ottimo impatto dell'Al-Nassr, trascinato dalle nove reti stagionali di Talisca, trequartista brasiliano che segna come un attaccante; suo connazionale è l'ex Bayern Monaco Luiz Gustavo, centrocampista difensivo che però ha già fatto registrare quattro goal.

Impossibile dimenticare la punta di diamante Vincent Aboubakar, protagonista col Camerun agli ultimi Mondiali, mentre la porta è difesa da David Ospina, fino alla scorsa stagione in forza al Napoli da dove è arrivato a parametro zero, in virtù di un contratto coi partenopei scaduto il 30 giugno e non rinnovato.

Nomi di livello a cui dovrebbe presto aggiungersi la stella ancora più luccicante di Cristiano Ronaldo: per dare l'assalto ad un successo che, in Pro League, manca dalla stagione 2018/2019. Oltre alla Champions League asiatica, competizione che il fuoriclasse di Madeira ha tutta l'intenzione di aggiungere al suo già straordinario palmares.