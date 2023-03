St. Louis, la debuttante dei sogni: dopo 3 giornate è a punteggio pieno in MLS

Dopo Austin e Charlotte, il St. Louis City si è imposto in rimonta anche a Portland: eguagliato il record stabilito nel 2009 dai Seattle Sounders.

C'è chi il termine "favola" proprio non lo sopporta. Preferisce parlare di programmazione, di visione del futuro, di uomini giusti nel posto giusto. Però è difficile non lasciarsi trasportare quando si guarda la classifica della MLS e si nota che, dopo tre giornate, a comandare la Western Conference è il St. Louis City. Ovvero un club che, fino a poco tempo fa, nemmeno esisteva.

L'ultima impresa è stata confezionata nella notte tra sabato e domenica. La squadra del sudafricano Bradley Carnell, che qualcuno ricorderà da calciatore con la maglia dello Stoccarda, è andata a Portland e si è imposta per 2-1. I Timbers sono passati in vantaggio per primi, dopo pochissimi minuti, con un colpo di testa vincente di McGraw sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ma St. Louis ha pareggiato agli sgoccioli del primo tempo con Stroud, completando la rimonta a un quarto d'ora dalla fine con una zuccata in mischia del centrale Hiebert.

Risultato: terza vittoria su tre. La seconda in trasferta. St. Louis aveva iniziato il campionato imponendosi per 3-2 ad Austin, contro una delle migliori formazioni del 2022. Ha proseguito superando per 3-1 Charlotte in casa, all'esordio al City Park, ancora una volta partendo da una situazione di svantaggio. Quindi l'ennesima notte magica di Portland.

Come ricordano negli Stati Uniti, solo una squadra era riuscita a vincere le sue prime tre partite nella stagione d'esordio in MLS: i Seattle Sounders, nel 2009. Nessuna debuttante, invece, aveva mai vinto le prime due gare in trasferta. Senza dimenticare che i successi sono tutti arrivati in rimonta, come già ricordato: un record assoluto pure questo.

"Quando vinci una o due partite potrebbe anche trattarsi di fortuna - ha detto dopo la partita Kyle Hiebert, canadese di 25 anni, l'autore della rete decisiva a Portland - Ma quando ne vinci tre si spera di far cambiare idea alla gente. Anche se noi non ne abbiamo bisogno: l'unica cosa che vogliamo è mettere in atto il nostro gioco, il che di solito si traduce in una vittoria, com'è accaduto questa sera".

L'esordiente St. Louis è così l'unica squadra della MLS 2023 ad aver vinto tre partite su tre: nessun pareggio, nessuna sconfitta, solo vittorie e 9 punti in classifica. La Eastern Conference è comandata da un terzetto, ovvero Atlanta, Nashville e Inter Miami, ma tutte hanno collezionato 7 punti. Nella Western sono a punteggio pieno anche i Los Angeles FC, che però hanno giocato una partita in meno: appena due, peraltro vincendole entrambe.

E ora, visto che l'appetito vien mangiando, occhi sul quarto impegno stagionale: nella notte tra sabato e domenica prossimi arriveranno i San José Earthquakes al City Park. Obiettivo: non interrompere la favola. Ma intanto, per chi prima di tuffarsi nella MLS non aveva mai vinto neppure in amichevole, è già un bel vedere.