Gioia St. Louis: 3-2 ad Austin nella prima partita ufficiale della propria storia

La ventinovesima franchigia della MLS ha iniziato stupendo l'America e imponendosi a 4 minuti dalla fine: "Abbiamo fatto qualcosa di incredibile".

St. Louis è una citta del Missouri, conta circa 300mila abitanti e da qualche tempo ha di nuovo una squadra di calcio: il St. Louis City, erede del St. Louis Football Club, squadra che ha cessato le attività nel 2014, ha cominciato le attività quest'anno come ventinovesima franchigia della MLS, in un ambito di continua espansione della maggiore lega calcistica americana.

La prima uscita ufficiale del nuovo St. Louis City, che fino a questo momento era sceso in campo soltanto in amichevoli di preparazione contro altre formazioni statunitensi, peraltro senza riuscire mai a conquistare la vittoria, è andata in scena nella notte tra sabato e domenica. Ed è sembrata un sogno ad occhi aperti, più che una partita di calcio.

Ad Austin, la banda dell'ex nazionale sudafricano (noto per aver giocato per quasi tutta la carriera in Bundesliga) Bradley Carnell si è imposta per 3-2. E lo ha fatto andando in vantaggio, venendo rimontata e infine imponendosi a quattro minuti dalla fine. Il goal decisivo lo ha messo a segno il brasiliano João Klauss, venticinquenne centravanti brasiliano giramondo che prima di oggi aveva vissuto il miglior momento della carriera in Finlandia, con l'HJK Helsinki. Già, prima di oggi.

"È stata una delle partite più importanti della mia carriera - ha detto Klauss dopo il 90' - Un goal e una vittoria nella prima partita in MLS: tutto perfetto. Quello che abbiamo fatto oggi è stato incredibile".

Klauss, arrivato dai belgi del Sint-Truiden dopo aver giocato per qualche minuto anche in Bundesliga con l'Hoffenheim, non è il volto più noto della truppa: il primo posto spetta di diritto a Roman Bürki, ex portiere del Borussia Dortmund. La prima rete ufficiale della storia di St. Louis l'ha invece realizzata Tim Parker, ventiseienne centrale difensivo arrivato da Houston.

"Di solito non segno molto - ha detto - per cui è ironico che l'abbia fatto proprio questa sera. Mi sono trovato al posto giusto nel momento giusto".

Come ricorda la MLS, l'ultima squadra capace di vincere all'esordio in MLS era stata il Los Angeles FC nel 2018. Club che, come noto, ha fatto passi da gigante in pochissimi anni: è cresciuto, ha sopravanzato i concittadini dei Galaxy, si è permesso Giorgio Chiellini e Gareth Bale e alla fine del 2022 ha conquistato il primo campionato della propria storia.

Tra sabato e domenica, altro giro e altra corsa. L'ennesima notte storica: St. Louis giocherà contro Charlotte la sua prima partita casalinga, al City Park, impianto da 22.500 posti. L'obiettivo della cenerentola della Lega è quello di stupire ancora. Perché una volta presa la mano, nulla più è impossibile.