Srna torna allo Shakhtar come assistente allenatore: sfuma l'ipotesi Roma

Pochi giorni fa ha annunciato l'addio al , poi l'addio al calcio. Oggi ha infine definito il suo futuro, e sarà un ritorno al passato: Darijo Srna torna allo Donetsk.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'ex terzino destro croato è infatti entrato nello staff del nuovo allenatore degli ucraini, Luis Castro. Sarà uno degli assistenti del nuovo tecnico portoghese.

⚡ The legend is at home! 🔥 Darijo Srna returns to Shakhtar ⚒



Find out every detail ⬇️https://t.co/WvENHITl4e