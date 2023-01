Sprofondo Everton: ultimo posto in classifica per Lampard

Fanalino di cosa insieme al Southampton, l'Everton non vince in Premier da ottobre: da allora è iniziata la discesa, con sei k.o nelle ultime sette.

I tempi dell'Everton che riusciva a conquistare trofei, compresi quelli da Campione della Premier League, sono passati da decenni, ma non per questo i tifosi si sono abituati ad un profilo basso. Anche perchè dalle posizioni di metà classifica, tra la 'parte sinistra e la parte destra' sono anch'esse un ricordo.

16esima nella scorsa Premier League, salva di un soffio, la formazione di Liverpool ora rischia nuovamente grosso. Il team di Lampard deve fare infatti i conti con l'ultimo posto in campionato al pari del Southampton, con appena 15 punti conquistati in 20 partite. Certo, manca ancora metà torneo e la lotta salvezza è più aperta che mai, la preoccupazione deriva da un periodo negativo che sembra non finire più.

Del resto l'ultimo successo dell'Everton è datato 22 ottobre con il successo sul Crystal Palace. Uno dei soli tre fin qui, al pari di quello contro il Southampton (2-1 in trasferta) e del West Ham (1-0 firmato Maupay).

Lampard ha perso contro il Southampton nella gara di ritorno, cadendo anche contro il West Ham: entrambe le squadre battute nella prima parte del torneo hanno ribaltato la situazione, infliggendo all'Everton la quinta e la sesta sconfitta nelle ultime sette, con la sorpresa del pari contro il Manchester City nel mezzo.

L'ex centrocampista del Chelsea, tecnico dell'Everton dal gennaio 2022, è riuscito a salvare lo storico club per il rotto della cuffia, ma ora rischia veramente di saltare per l'ultimo posto in graduatoria.

Una retrocessione rappresenterebbe uno smacco epocale non solo per i nuovi tifosi, ma anche per le nuove generazioni, visto e considerando come i Toffees non retrocedono in seconda serie dagli anni '50, con discesa nel 1951 e risalita nel 1954.

Da allora l'Everton ha messo insieme 15 trofei, tra cui quattro campionati. Dal 1996, però, con il successo nel Charity Shield (ora Community Shield), il rubinetto si è fermato. Trasformando pian piano il club in una squadra di secondo piano.