Sporting-Napoli dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Napoli affronta i portoghesi dello Sporting in amichevole: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

SPORTING-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: domenica 13 settembre 2020

• Orario: 20:30

• Canale TV: Sky Primafila

• Streaming: Sky Go

Dopo il triangolare con Castel di Sangro e l'Aquila, il test col Teramo e quello col , il Napoli chiude il suo programma di amichevoli di preparazione al campionato affrontando i portoghesi dello Sporting.

Azzurri chiamati a rodare i meccanismi a una settimana dalla prima giornata di , che vedrà il Napoli far visita al domenica 20 settembre alle 12:30. I lusitani, rappresentano il banco di prova più duro del precampionato degli uomini di Gattuso.

Altre squadre

ORARIO SPORTING-NAPOLI

Sporting-Napoli si gioca domenica 13 settembre allo stadio 'Josè Alvalade' di Lisbona, in : calcio d'inizio alle ore 20:30 italiane.

DOVE VEDERE SPORTING-NAPOLI IN TV

La partita tra Sporting e Napoli sarà trasmessa in da Sky, sul Sky Primafila, in pay per view: chi vorrà godersi l'evento, dovrà acquistarlo seguendo le linee guida al costo di 9,99 euro.

SPORTING-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Per chi acquisterà Sporting-Napoli in pay per view su Primafila, il match sarà visibile anche in su Sky Go - il servizio dedicato agli abbonati Sky - attraverso PC, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING-NAPOLI

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.