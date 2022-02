SPORTING-CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sporting-Manchester City

Sporting-Manchester City Data: 15 febbraio 2022

15 febbraio 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Football , Sky Sport (numero 253 satellite)

Sky Sport Football Sky Sport (numero 253 satellite) Streaming: Sky Go, NOW

Sporting e Manchester City aprono il quadro degli ottavi di finale della Champions League allo stadio 'Alvalade' di Lisbona.

I portoghesi si sono qualificati come secondi del Gruppo C alle spalle dell'Ajax con 9 punti estromettendo il Borussia Dortmund. Il Manchester City invece ha vinto il Gruppo A davanti al PSG con 12 punti, frutto di quattro vittorie e due sconfitte.

Le squadre si sono incrociate in Europa League nel 2011/12, sempre agli ottavi di finale, allora a spuntarla fu lo Sporting che vinse 1-0 in casa e perse 3-2 in trasferta.

In questa pagina tutte le informazioni su Sporting-Manchester City, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPORTING-MANCHESTER CITY

Sporting-Manchester City, sfida valida per l'andata degli ottavi di finale della Champions League, si disputerà martedì 15 febbraio 2022 allo 'Estadio Jose Alvalade' di Lisbona. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 21.

DOVE VEDERE SPORTING-MANCHESTER CITY IN TV

La sfida che vede protagoniste Sporting e Manchester City verrà trasmessa in diretta tv da Sky ed i canali di riferimento sono Sky Sport Football e Sky Sport (numero 253 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky non ha ancora comunicato il nome del telecronista.

SPORTING-MANCHESTER CITY IN DIRETTA STREAMING

Sporting-Manchester City sarà trasmessa anche in streaming. Gli abbonati Sky potranno quindi seguirla su smartphone e tablet o ancora su pc e notebook, attraverso Sky Go. Sarà sufficiente utilizzare l’apposita app compatibile con i sistemi iOS ed Android o collegarsi sul sito ufficiale della piattaforma.

Un'altra opzione per vedere la partita è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League.

Per non perdersi un solo istante di Sporting-Manchester City c'è anche la diretta testuale proposta da Goal. Vi accompagneremo fino al fischio iniziale con tutte le notizie relative al match e vi racconteremo tutte le fasi decisive, le azioni e gli eventi salienti fino al triplice fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING-MANCHESTER CITY

Lo Sporting con Adan in porta, Inacio, Coates, Feddal in difesa. Porro, Pahinha, Nunes e Reis in mediana dietro a Sarabia, Paulinho e Gonçalves.

Il City risponde con il classico 4-3-3 con Ederson tra i pali, Cancelo, Ruben Dias, Laporte e Aké in difesa. Bernardo Silva, Rodri e De Bryune guideranno il centrocampo alle spalle del tridente composto da Mahrez, Foden e Sterling.

SPORTING (3-4-3): Adán; Inácio, Coates, Feddal; Porro, Palhinha, Nunes, Reis; Sarabia, Paulinho, Gonçalves.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Rúben Dias, Laporte, Aké; B. Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling.