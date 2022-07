Spinazzola vuole una grande stagione: “Sarò di nuovo un top mondiale, Dybala è incredibile”

Leonardo Spinazzola, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ spiega: “Ero tra i migliori terzini al mondo, tornerò a quei livelli”.

Leonardo Spinazzola si appresta a vivere una stagione importantissima. Dopo aver trascorso quasi interamente la scorsa ai box, adesso è chiamato a ritrovare la continuità e a tornare sui suoi livelli.

Il grave infortunio patito nei quarti di finale di Euro 2020, l’ha costretto ad un lungo stop, ma adesso è pronto a riprendersi tutti gli interessi e a confermare di essere tra i più forti terzini al mondo.

L’esterno della Roma, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha ricordato i momenti nei quali non solo era considerato tra i migliori interpreti del ruolo, ma era stato anche accostato ad un grandissimo club come il Real Madrid.

“L’interessamento di un club di quel livello può fare solo piacere. Lì sapevo di essere uno dei migliori terzini al mondo. Voglio tornare a quei livelli e sono sicuro che ce la farò. Nel mio ruolo sarò ancora un top mondiale”.

La Roma si è mossa tanto sul mercato.

“Possiamo alzare l’asticella e ci riusciremo. Il gruppo lavora con il mister già da un anno, in più sono arrivati tanti “doppioni” di qualità. Con una stagione così compressa è quello che serve, altrimenti qualcosa lasci inevitabilmente per strada”.

Il grande colpo messo a segno dal club giallorosso porta il nome di Dybala.

“Giocatore incredibile: può segnare o fare la giocata in qualsiasi momento. Uno che ti fa vincere le partite. E ragazzo gentile, tranquillo, uno che si applica sempre. Una grande persona”.

La Roma potrebbe schierare contemporaneamente Zaniolo, Abraham, Dybala e Pellegrini.

“Dipenderà dal mister, sono quattro giocatori pazzeschi. Quando ero all’Atalanta e giocavo contro la Juventus mi capitava Cuadrado e al 60’ entrava Douglas Costa. E io mi dicevo: ‘Ora inizia la partita’, quelli sono i minuti in cui vinci o perdi. Alzare l’asticella vuol dire anche questo: far entrare uno di questi quattro quando gli altri sono stanchi”.