La Roma riabbraccia Spinazzola: parte dell'allenamento in gruppo

Il giorno dopo la convulsa trasferta europea in Norvegia sul campo del Bodo Glimt, culminata con la sconfitta nei quarti d'andata della Conference League e caratterizzata dalle tensioni nate al fischio finale, la Roma sorride per il rientro - seppur parziale - di Leonardo Spinazzola.

L'esterno, ai box dallo scorso luglio per via della rottura del tendine d'Achille rimediata nel quarto di Euro 2020 tra Belgio ed Italia, come testimoniato dalle immagini pubblicate dal club giallorosso sul proprio profilo Twitter ha effettuato la parte atletica dell'allenamento col resto dei compagni.

Scatti, allunghi: la parte aerobica, insomma, Spinazzola l'ha svolta insieme al gruppo agli ordini di Josè Mourinho. Un bel passo in avanti, che avvicina Leo al ritorno in campo.

L'obiettivo di Spinazzola e della Roma, è poter riassaporare il prato verde in partite ufficiali nelle ultime giornate di campionato.