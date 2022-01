Spezia-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SPEZIA-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Verona

Spezia-Verona Data: 6 gennaio 2022

6 gennaio 2022 Orario: 14.30

14.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Serie A abbraccia il 2022 e lo fa con il turno in programma il giorno dell'Epifania, il primo del girone di ritorno che da quest'anno è asimmetrico rispetto all'andata: il Verona fa visita allo Spezia.

Gli scaligeri hanno chiuso il 2021 in flessione, tanto che la vittoria manca da tre partite: i punti in classifica sono 24, gli stessi del Sassuolo.

Piccolo grande sorriso invece per i liguri che, grazie ad un'autorete di Juan Jesus, sono passati al 'Maradona' al cospetto del Napoli: resta per ora al suo posto Thiago Motta, al netto delle indiscrezioni sul 'no' di Marco Giampaolo per la panchina bianconera.

L'ultimo incrocio al 'Picco' tra queste due formazioni è quello disputato il 3 gennaio 2021: allora fu una stupenda rovesciata di Mattia Zaccagni (ora in forza alla Lazio) a gelare Provedel per lo 0-1 finale.

In questa pagina troverete l'occorrente per rimanere informati su Spezia-Verona: dagli aggiornamenti sulle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-VERONA

Spezia-Verona si giocherà giovedì 6 gennaio 2022 allo stadio 'Alberto Picco' di La Spezia. Calcio d'inizio alle ore 14.30, in contemporanea con Lazio-Empoli.

DOVE VEDERE SPEZIA-VERONA IN TV

Spezia-Verona sarà visibile sulle smart tv di ultima generazione grazie all'app di DAZN, scaricabile anche su console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), fruibile su dispositivi come Tim Vision Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca affidata ad Andrea Calogero, commento tecnico di Stefan Schwoch.

SPEZIA-VERONA IN DIRETTA STREAMING

Diretta streaming di Spezia-Verona disponibile sempre tramite la suddetta app di DAZN per dispositivi come smartphone e tablet con sistemi iOS e Android, oppure attraverso il browser del proprio pc: basterà collegarsi al sito ufficiale ed accedere al catalogo degli eventi inserendo le credenziali.

Potrete seguire Spezia-Verona anche qui su Goal tramite la consueta diretta testuale: aggiornamenti costanti a partire dall'annuncio delle formazioni che scenderanno in campo al 'Picco'.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-VERONA

Tantissime assenze per Thiago Motta, tra infortuni e positività al Coronavirus: Antiste dovrebbe affiancare Agudelo in attacco, Kiwior ancora in cabina di regia.

Tudor spera nel recupero di Barak, pronto a riprendersi il posto sulla trequarti a sostegno di Simeone assieme a Caprari. A centrocampo Veloso più di Ilic.

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca; Antiste, Agudelo. All. Thiago Motta

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Casale, Ceccherini, Sutalo; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Caprari; Lasagna, Simeone. All. Tudor