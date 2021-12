Giampaolo dice no: lo Spezia potrebbe proseguire con Thiago Motta

Non sarà Marco Giampaolo il nuovo allenatore dello Spezia, nonostante le voci insistenti emerse nelle scorse ore che lo vedevano in pole per prendere il posto di Thiago Motta.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', l'ex tecnico del Milan ha informato il ds ligure Pecini in merito alla volontà di non accettare la proposta presentatagli qualche giorno fa, dopo i contatti intensi che c'erano stati anche in estate.

Giampaolo, evidentemente, preferisce aspettare un'opportunità lavorativa diversa, che non coincida per forza con la strenua lotta per la salvezza in cui lo Spezia è impelagato.

A questo punto gli 'Aquilotti' potrebbero continuare con Thiago Motta, anche se il rapporto tra le parti sembra essere ai minimi storici: l'italo-brasiliano non avrebbe gradito le sirene d'addio, sebbene sia legato al club da un contratto valido fino al 2024.

A meno di ribaltoni improvvisi, dunque, sarà Thiago Motta la guida dello Spezia anche nel nuovo anno ormai alle porte.