Perchè lo Spezia non può fare calciomercato? Da quando e fino a quando?

La FIFA ha multato lo Spezia con mezzo milione di euro, bloccando anche le sessioni di calciomercato: niente trasferimenti, i motivi.

Un fulmine a ciel sereno per lo Spezia e i suoi tifosi. La FIFA ha infatti bloccato il calciomercato dei liguri: alla base della sanzione ci sono, evidenzia in un comunicato l'organismo di Infantino, infrazioni relative al trasferimento internazionale e al tesseramento di minori.

DA QUANDO E FINO A QUANDO LO SPEZIA NON PUÒ FARE MERCATO

La FIFA ha bloccato il calciomercato dallo Spezia dal gennaio 2022. Dunque la squadra ligure potrà continuare l'attuale sessione estiva 2021 per costruire la squadra in vista del secondo campionato consecutivo di Serie A. Non solo per il blocco per l'inverno 2022, ma anche per l'estate 2022, l'inverno 2023 e l'estate 2023. Ben quattro sessioni di calciomercato senza acquisti.

Multa di 460.000 euro, in più, per la compagine bianconera, allenata da Thiago Motta dopo l'addio di Italiano (passato alla Fiorentina).

SPEZIA SENZA CALCIOMERCATO, PERCHÉ

Il caso che ha sconvolto il mondo dei tifosi dello Spezia fa riferimento all' inchiesta sul giro di calciatori adolescenti nigeriani dagli ex vertici societari: secondo la Procura Italiana erano stati infatti arrivare in Italia violando le norme dell'immigrazione, come evidenziato dal comunicato FIFA. In passato sono transitati in bianconero, giovani come Umar Sadiq e Abdellahi Nura, così come David Okereke.

IL COMUNICATO DELLA FIFA

"A seguito di un’indagine portata avanti dal Dipartimento di Esecuzione Regolamentare della FIFA la Commissione Disciplinare del massimo organismo calcistico ha rilevato che il club spezzino ha violato l’art. 19 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei giocatori (RSTP) avendo portato in Italia parecchi calciatori nigeriani minorenni usando un sistema finalizzato ad aggirare il suddetto articolo del RSTP oltre alle norme nazionali sull’immigrazione. Tenendo conto dell’ammissione di responsabilità dello Spezia Calcio per le sue gravi violazioni normative, la Commissione Disciplinare della Fifa ha imposto un blocco del mercato, a livello nazionale e internazionale, per quattro sessioni insieme a una multa da 500 mila franchi svizzeri. Lo Spezia Calcio, quindi, non potrà registrare nuovi giocatori per i successivi quattro periodi di registrazione di mercato stabiliti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. La Commissione Disciplinare della FIFA ha imposto anche un blocco del mercato, a livello nazionale e internazionale, per quattro periodi di registrazione e una multa da CHF 4.000 contro la USD Lavagnese 1919 e la Valdivara 5 Terre, dal momento che questi due club hanno svolto un ruolo attivo nel suddetto sistema. La protezione dei minori è un obiettivo fondamentale del quadro normativo che regolamenta il sistema di trasferimento dei calciatori e l’efficace applicazione di queste norme è essenziale per garantire la tutela del benessere dei minori in ogni occasione. Le tre società calcistiche sono state informate oggi della decisione della Commissione Disciplinare della Fifa".

COSA FARÀ ORA LO SPEZIA?

La squadra ligure si è detta sorpresa per quanto successo e farà ricorso in vista della prossima sessione invernale 2022 di calciomercato, come comunicato in una lunga nota sul proprio sito ufficiale: