Spezia-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Derby ligure Spezia e Genoa alla 10ª giornata di Serie A: le probabili formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

SPEZIA-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Genoa

Spezia-Genoa Data: 26 ottobre 2021

26 ottobre 2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre)

Streaming: DAZN, Sky Go , NOW

La Serie A propone nei prossimi giorni la 10ª giornata (secondo turno infrasettimanale della stagione). Tra le prime sfide in programma c'è quella tra Spezia e Genoa: derby ligure tra due squadre in piena lotta per non retrocedere.

Lo Spezia è reduce da un altro derby regionale, ovvero la sfida contro la Sampdoria persa per 2-1, e vuole conquistare punti per cercare di rimanere fuori dalle ultime tre posizioni.

Ha un disperato bisogno di vincere anche il Genoa, che ha conquistato solo 3 punti nelle ultime 5 partite e che è reduce dal k.o. per 3-2 sul campo del Torino.

Spezia e Genoa si sono affrontate 17 volte, con 12 vittorie rossoblù e 3 degli aquilotti. Le due squadre sono tornate ad affrontarsi in Serie A nella scorsa stagione, interrompendo un digiuno che durava dagli anni '20 (da quando cioè la massima serie italiana si chiamava ancora prima divisione).

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Spezia-Genoa: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-GENOA

Quella tra Spezia e Genoa sarà una delle prime partite della 10ª giornata di Serie A, essendo in programma martedì 26 ottobre 2021 alle 18.30. Il teatro del match sarà lo stadio Alberto Picco di La Spezia.

Spezia-Genoa verrà trasmessa da DAZN, essendo fruibile sia tramite una moderna smart tv accedendo all'apposita app che con un televisore non di ultima generazione. In quest'ultimo caso, però, per assistere al match è necessario collegare la tv a dispostivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick oppure a console di gioco come PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

In alternativa, avendo l'abbonamento a Sky, basterà collegarsi al canale Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Per quanto riguarda DAZN, la telecronaca di Spezia-Genoa è stata affidata alla coppia formata da Federico Zanon e Sergio Floccari. Per quanto riguarda Sky, invece, i due telecronisti non sono ancora stati annunciati.

Oltre alla diretta televisiva, per seguire Spezia-Genoa in streaming su DAZN basterà accedere al sito o all'applicazione tramite il nostro computer, uno smartphone o un tablet. Grazie agli stessi supporti, avendo l'abbonamento a Sky, è possibile godersi la sfida tramite l'applicazione gratuita di Sky Go.



Una terza opzione è rappresentata da NOW, servizio on demand di Sky. Acquistando il pacchetto 'Sport', c'è la possibilità di vedere le partite di Serie A trasmesse dall'emittente satellitare.

Anche qui su Goal la sfida tra aquilotti e grifoni verrà seguita assiduamente, attraverso il consueto racconto che partirà dalle formazioni ufficiali e arriverà fino alla conclusione del match.

Thiago Motta deve fare i conti con tante assenze, riuscendo forse a recuperare qualche giocatore per martedì. Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1 visto dall'inizio contro la Sampdoria, con Provedel tra i pali e una difesa composta da Ferrer, Hristov, Nikolaou e Bastoni. Kovalenko-Maggiore sarà la diga di centrocampo, con il trio Strelec-Salcedo-Gyasi alle spalle di Antiste (in ballottaggio con Nzola).

Modulo speculare da parte di Ballardini, a meno che no decida di giocarsi la carta Caicedo come partner di Destro fin dal primo minuto. Per il resto spazio davanti a Sirigu ad una difesa con Ghiglione e Cambiaso sulle fasce mentre Vasquez e Criscito in mezzo. In mediana giocheranno Rovella e Touré, mentre il terzetto sulla trequarti dietro alla prima punta sarà formato da Ekuban, Sturaro e Fares.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Strelec, Salcedo, Gyasi; Antiste.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Ghiglione, Vasquez, Criscito, Cambiaso; Rovella, Touré; Ekuban, Sturaro, Fares; Destro.