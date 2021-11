Spalletti 'stila' la tabella di recupero di Osimhen: "Spero di riaverlo il 19 dicembre contro il Milan"

E' un Napoli tartassato dalle numerose assenze quello che domani pomeriggio affronterà in Russia lo Spartak Mosca, in un match che potrebbe regalare l'accesso agli ottavi di Europa League con un turno di anticipo: dopo Osimhen e Anguissa, anche Insigne si è dovuto arrendere ai problemi fisici.

Un'emergenza totale che però non sembra spaventare Luciano Spalletti, intervenuto nella conferenza stampa della vigilia per sottolineare l'importanza del carattere, arma da sfruttare in momenti difficili come questo.

"Le difficoltà aiutano le persone normali a conquistarsi un destino straordinario. Già domani abbiamo l'opportunità di qualificarci e c'è la chiara intenzione di riuscirci. Mi aspettavo queste problematiche, sapevo che la nostra imbattibilità non sarebbe durata per sempre".

La trasferta di Mosca offrirà a Spalletti le risposte giuste sulla stabilità emotiva del suo Napoli, chiamato a rialzarsi nonostante i tanti intoppi sul cammino.

"Problemi di formazione ne avevamo anche a inizio stagione, siamo pronti ad andare avanti nonostante tutto. Ognuno di noi si farà carico di un pezzettino delle nostre difficoltà per sopperire alla mancanza di grandi giocatori, sono curioso di vedere che reazione avremo. La trasferta di Mosca mi farà capire cos'ha la mia squadra nella testa".

Ai microfoni di 'Sky Sport', Spalletti si è sbilanciato sulla tempistica del recupero di Osimhen, vittima di fratture multiple e scomposte a zigomo e orbita dell'occhio sinistro.

"Spero di riaverlo di nuovo a disposizione per la gara del 19 dicembre contro il Milan".