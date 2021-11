Emergenza in attacco per il Napoli: anche Insigne ko, salta lo Spartak Mosca

Elongazione del retto femorale per Ounas, Politano positivo al Coronavirus, Osimhen messo fuori causa da fratture multiple e scomposte di zigomo e orbita dell'occhio sinistro: il Napoli non se la passa benissimo in attacco e ora, a poco tempo dal calcio d'inizio della sfida in programma domani a Mosca contro lo Spartak, perde un altro dei suoi attaccanti.

Stavolta tocca a capitan Insigne alzare bandiera bianca: come riportato dal report pubblicato sul sito ufficiale del Napoli, il classe 1991 ha svolto terapie e lavoro differenziato in palestra a causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro che non gli consentirà di essere a disposizione per la prossima uscita in Europa League.

Un problema enorme per Spalletti, che in pochissimi giorni si è ritrovato da una situazione di abbondanza ad un'altra di completa emergenza nel reparto avanzato, decimato dalle assenze susseguitesi una dopo l'altra.

A questo punto, a Mosca, l'attacco del Napoli potrebbe essere il seguente: Lozano ed Elmas sulle corsie esterne, con uno tra Mertens e Petagna ad agire in posizione centrale. Un trio inedito che dovrà cercare di essere più forte della sfortuna, che ha colpito anche il centrocampo: assente forzato pure Anguissa, fermato da una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro.