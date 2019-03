SPAL-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Floccari e Gabbiadini dal 1'

Le formazioni ufficiali di SPAL-Sampdoria: Floccari di punta insieme a Petagna, a centrocampo c'è Schiattarella. Nella Samp c'è Gabbiadini titolare.

Le formazioni ufficiali:

SPAL (4-4-2): Viviano; Cionek, Bonifazi, Felipe, Fares; Missiroli, Schiattarella, Valoti, Kurtic; Floccari, Petagna.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Sala; Praet, Vieira, Linetty; Saponara; Quagliarella, Gabbiadini.

Semplici opta per il 4-4-2, con Petagna che verrà affiancato da Floccari e non da Antenucci. A centrocampo Kurtic e Missiroli dovranno fare gioco sulle fasce, Schiattarella e Valoti in mediana.

Viviano in porta, Cionek e Fares sugli esterni, Felipe e Bonifazi al centro.

La Sampdoria risponde con il solito 4-3-1-2, con Saponara sulla trequarti a dover servire Quagliarella e Gabbiadini (preferito a Defrel). Centrocampo a tre con Linetty, Praet e Vieira.

Audero tra i pali, Bereszynski e Sala sulla fascia, Andersen e Colley come muro centrale.