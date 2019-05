SPAL, infortunio per Regini: lesione al ginocchio, venerdì l'operazione

Lo spallino Vasco Regini si è infortunato in allenamento e deve concludere anzitempo la propria stagione: sarà operato a Villa Stuart.

- conta unicamente per i rossoneri, alla disperata ricerca di un posto in , ma inizia con il piede sbagliato per i ferraresi: Vasco Regini non sarà a disposizione per la gara di domenica sera. E non solo.

Come comunicato dalla SPAL sul proprio sito ufficiale, infatti, l'ex difensore della ha rimediato un infortunio a un ginocchio che lo costringerà a concludere anzitempo la propria stagione. Domani, venerdì, Regini finirà sotto i ferri.

"A seguito di un evento traumatico al termine dell’allenamento di ieri, il difensore Vasco Regini ha riportato la lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. La visita ortopedica eseguita dal calciatore in data odierna presso la Casa di Cura “Villa Stuart” di ha evidenziato la necessità di un intervento di artroscopia chirurgica. L’operazione sarà eseguita nella giornata di domani presso la stessa Casa di Cura dal Prof. Pier Paolo Mariani".

Una maledizione vera e propria per Regini, che in questa stagione è stato convocato per la prima volta solo dopo Natale: nel precampionato con la Sampdoria si era infatti rotto il crociato dello stesso ginocchio, il sinistro. E ora, un altro infortunio. Auguri.