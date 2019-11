SPAL-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La SPAL sfida il Genoa nel Monday Night della 13ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Monday Night della 13ª giornata di propone lo scontro salvezza fra la di Leonardo Semplici e il di Thiago Motta. Gli emiliani sono penultimi in classifica con 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte, mentre i liguri si trovano al terzultimo posto a quota 9 con un cammino di 2 vittorie, 3 pareggi e 7 k.o.

Negli 11 precedenti in Serie A fra le due formazioni disputati in casa degli estensi, questi ultimi conducono sul piano statistico con 5 vittorie, 4 pareggi e 2 affermazioni rossoblù. Dal ritorno in Serie A dei biancazzurri nel 2017/2018, in particolare, la SPAL è rimasta imbattuta in tutti e 4 i confronti di campionato con il Grifone.

La SPAL è inoltre la squadra che ha ottenuto l'88% dei suoi punti fra le mura casalinghe, più di tutte le altre. Il Genoa invece non vince fuori casa in campionato dallo scorso 28 gennaio, quando superò l' , e nelle 15 gare giocate da allora ha rimediato 8 sconfitte e 7 pareggi, che rappresentano la striscia negativa più lunga in trasferta fra le 20 squadre del massimo campionato.

Andrea Petagna è il giocatore più prolifico della SPAL con 3 reti segnate, Christian Koumé invece, che salterà il resto della stagione per un brutto infortunio al ginocchio, è il miglior realizzatore dei rossoblù con 5 centri.

Un pericolo ulteriore per la difesa del Genoa sarà rappresentato da Jasmin Kurtic: il centrocampista biancazzurro ha infatti nel Grifone la sua vittima preferita in Serie A, con 3 goal realizzati in carriera fra cui la sua prima doppietta nella categoria. In questa pagina tutte le informazioni su SPAL-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPAL-GENOA

SPAL-Genoa si disputerà la sera di lunedì 25 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Piero Giacomelli della sezione di Trieste, è in programma per le ore 20.45. Sarà il 23° in Serie A fra le due formazioni.

Il posticipo SPAL-Genoa sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Daniele Barone, che sarà supportato da Lorenzo Minotti al commento tecnico.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità, mediante Sky Go, di seguire il posticipo della 13ª giornata di Serie A, SPAL-Genoa, anche in diretta streaming sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e notebook, scaricando l'apposita applicazione.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che, acquistando uno dei pacchetti proposti, consente di vedere il meglio della programmazione sportiva dell'emittente satellitare.

Semplici dovrà fare a meno in difesa di due pedine importanti come Tomovic e Cionek, entrambi squalificati. Al loro posto dovrebbero trovar spazio Igor e Felipe, che affiancheranno Vicari. A centrocampo sulla destra Strefezza è in vantaggio su Jacopo Sala, mentre in mezzo Valdifiori agirà da playmaker, con Missiroli e Kurtic mezzali. In attacco è possibile l'impiego dal 1' di Di Francesco, pienamente recuperato dal suo infortunio, in coppia con Petagna, anche lui pienamente ristabilito dall'influenza.

Thiago Motta ha perso per infortunio per tutta la stagione un elemento fondamentale come Kouamé in attacco, mentre El Yamiq, Barreca, Saponara e Sanabria non sono stati convocati dal tecnico italo-brasiliano e potrebbero lasciare il Grifone a gennaio. Davanti al portiere Radu, in difesa sulle fasce potrebbero rivedersi Ghiglione a destra e capitan Criscito a sinistra, mentre al centro sarà confermata la coppia composta da Romero e Cristian Zapata. A centrocampo Schöne in cabina di regia, con Lerager e Cassata mezzali. In attacco Pinamonti dovrebbe agire da punta centrale, con Pandev e Agudelo ai suoi lati come esterni offensivi.

SPAL (3-5-2): Berisha; Igor, Vicari, Felipe; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Di Francesco, Petagna.

GENOA (4-3-3): I. Radu; Ghiglione, Romero, C. Zapata, Criscito; Lerager, Schöne,Cassata; Pandev, Pinamonti, Agudelo.