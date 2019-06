SPAL, Floccari rinnova fino al 2020: è ufficiale

La del presidente Walter Mattioli mette un altro importante tassello in vista della prossima stagione. Gli emiliani hanno infatti annunciato con una nota ufficiale il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2020 dell'esperto bomber Sergio Floccari.

"L’attaccante Sergio Floccari ha rinnovato il suo rapporto sportivo con la S.P.A.L. fino al 30 giugno 2020. Nell’ultima stagione, Floccari è stato tra i giocatori determinanti per il raggiungimento della salvezza con tre giornate d’anticipo, grazie alle sue tre pesanti reti segnate ad , e ChievoVerona, arrivando così a 73 goal totali in ".

"Per lui 20 presenze nella stagione appena conclusa che lo portano a 346 totali in massima serie, ovvero a ridosso di un traguardo altrettanto prestigioso. La società biancazzurra è orgogliosa di aver confermato in gruppo Sergio Floccari, sia dal punto di vista tecnico-sportivo, sia dal fondamentale lato umano e professionale".