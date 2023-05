Dura contestazione della curva durante la gara contro il Parma, la SPAL è matematicamente retrocessa in Serie C.

Dal sogno all'incubo. La stagione della SPAL finisce come peggio non potrebbe: sconfitta in casa, contestazione e inevitabile retrocessione in Serie C.

I tifosi, a una decina di minuti dal triplice fischio della gara contro il Parma, hanno iniziato a lanciare fumogeni in campo contestando la squadra dopo il rigore di Franco Vazquez che ha portato in vantaggio gli ospiti.

La partita è poi ripresa, sancendo ufficialmente ciò che ormai era chiaro da tempo: la SPAL nella prossima stagione ripartirà dalla Serie C.

Non sono bastati gli investimenti del presidente Tacopina, l'arrivo in panchina di due campioni del mondo come Daniele De Rossi e Massimo Oddo, ma soprattutto gli ingaggi di campioni dal grande passato come Radja Nainggolan e Giuseppe Rossi.

Il belga, attualmente infortunato, ha provato a dare il suo contributo alla causa. Non è stato abbastanza per evitare il peggio.