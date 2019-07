Spagna, caso Gallego: valore aumentato del 12000% in un anno e mezzo

Pagato 50 mila euro dall'Estremadura soltanto un anno e mezzo fa, Enric Gallego sta per essere ceduto ora al Getafe, che pagherà sei milioni.

Tra tanti colpi di mercato in una sessione estiva che vedrà molti grandi attaccanti cambiare maglia, il caso più strano arriva dalla : Enric Gallego è infatti riuscito nell'impresa di incrementare il proprio valore del 12000% in solo un anno e mezzo.

Come riferito da 'As', il 32enne spagnolo era infatti stato pagato solamente 50 mila euro dall'Estremadura il 2 gennaio 2018. Un anno dopo il suo valore era già moltiplicato per 40, perchè il 16 gennaio 2019 l' ha versato due milioni di euro per il suo acquisto.

Ora il è pronto a versare la quota della clausola rescissoria, che ammonta a sei milioni di euro: il valore si è dunque moltiplicato di 120 volte per la seconda grande plusvalenza in pochissimo tempo e un incremento di valore totale del 12000%. La trattativa è ormai definita e il prossimo 8 luglio arriverà con ogni probabilità la definizione.