Spagna-Belgio Under 21 2-1: Fornals regala i tre punti alle 'Furie Rosse'

Fornals regala la prima vittoria alla Spagna agli Europei Under 21: nulla da fare per il Belgio, eliminato dopo due turni senza punti.

Ecco la prima vittoria agli Europei Under 21 della : piegata a Reggio Emilia la resistenza del che resta a quota zero in classifica ed è matematicamente eliminato. Le 'Furie Rosse' si rilanciano in vista dell'ultimo impegno con la che deciderà la qualificazione.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

De La Fuente conferma Borja Mayoral come punta di diamante, Olmo alle sue spalle e Ceballos in posizione leggermente più arretrata ma con chiara licenza di spingersi in avanti. Walem punta sulla coppia Lukebakio-Mbenza.

I belgi vanno a segno dopo cinque minuti con Lukebakio che salta Sivera e insacca a porta vuota: gioia annullata dalla posizione di fuorigioco dell'attaccante di proprietà del . Passa un minuto ed è la Spagna a trovare - stavolta per davvero - il vantaggio: assist di Soler per il mancino di Olmo che pesca l'angolo alla sinistra di De Wolf.

I fiamminghi non si scoprono più di tanto e, in una delle poche circostanze in cui lo fanno, arriva il pari: sponda su palla inattiva per il tocco di Bornauw che la butta dentro da due passi, ininfluente una deviazione avversaria prima che il pallone oltrepassi la linea. A questo punto si accende la stella di Ceballos: prima obbliga De Wolf al super riflesso, poi colpisce il palo.

Il talento del centra il secondo legno personale di giornata con una punizione che va a stamparsi sulla traversa, in seguito manca l'acuto vincente dopo essere stato smarcato da un colpo di tacco illuminante di Fornals (entrato dalla panchina).

Le avanzate spagnole si fanno frequenti: De Wolf blinda la porta su Firpo, Fornals lo fulmina con un destro angolato e imparabile quando il pareggio stava ormai prendendo piede.