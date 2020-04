Spadafora sulla ripresa degli allenamenti: "Spero il 4 maggio"

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, sulla ripresa dello sport: "Spero di poter confermare il 4 maggio, ma allenamenti a porte chiuse".

Nessuna certezza. Vincenzo Spadafora lascia cerchiato in rosso il 4 maggio, ma sulla ripresa dello sport in non si sente di sbilanciarsi troppo.

Il Ministro dello Sport, tramite Facebook, ha lasciato intendere come la data per il via libera dipenderà dal trend dei contagi.

"La data che ho sempre indicato, quella del 4 maggio, è da confermare, quando avremo la certezza che sarà possibile. Ma è una data che spero di poter mantenere, ma rigorosamente ed esclusivamente per allenamenti a porte chiuse".

Nessuna mossa avventata o affrettata, Spadafora e il Governo intendono curare ogni aspetto prima di riattivare le discipline. Calcio compreso.