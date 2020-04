Spadafora precisa: "Lasciamo aperto uno spiraglio per la ripartenza"

Sono giorni delicati per le autorità, chiamate a decidere sulla delicata questione della ripresa delle competizioni: se da una parte la ha interrotto l'attuale stagione, Vincenzo Spadafora fa il punto sulla situazione italiana.

Il Ministro dello Sport ha parlato tramite una diretta su 'Facebook', entrando nel dettaglio della questione:

Poi la stoccata ad alcuni presidenti, che spingono per la veloce ripartenza dei campionati:

"Arriveremo un po’ alla volta a far ripartire lo sport anche per gli atleti non professionisti. Spero che da qui alla fine di maggio si possano riaprire tutti i settori, ci arriveremo un po' alla volta. Ringrazio Gravina che oggi ha smentito le illazioni della Lega su un ipotetico accordo per la ripresa del campionato, niente di più falso. Evidentemente è il solito vizietto di qualche presidente, di pochi peraltro. che non perde tempo per mettere in giro menzogne e falsità per fare pressioni sul Governo. Evidentemente questi presidenti non capiscono che è cambiato il vento, non è quello di un tempo".