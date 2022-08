Sospiro di sollievo per Allegri: "Abbiamo rischiato di perderla"

Le parole di Massimiliano Allegri dopo Juventus-Roma: "Buona partita, Miretti ha giocato da veterano. Mourinho è sempre molto lucido".

Il vantaggio lampo di Vlahovic, direttamente su calcio di punizione, non è bastato alla Juventus per ottenere la seconda vittoria stagionale: 1-1 imposto dalla Roma di José Mourinho, a sua volta salvato da Abraham, lesto nel capitalizzare un assist del grande ex Dybala.

Bicchiere comunque mezzo pieno secondo Massimiliano Allegri, intervistato da DAZN dopo il triplice fischio di Irrati.

"Il campionato è lungo, queste sono partite che rischi anche di perdere. Potevamo capitolare su un altro calcio d'angolo. La partita è stata buona, siamo stati aggressivi e bravi dal punto di vista tecnico, anche se nella ripresa potevamo sfruttare meglio la corsia sinistra".

Mourinho ha ammesso di aver avuto parecchia fortuna, in particolare nella prima frazione.

"José è sempre simpatico e lucido nell'analisi delle partite, quando non le chiudi può succedere che vada male un episodio e così è stato. Abbiamo provato a fare qualcosa di diverso, poi è normale che dopo un primo tempo a quei ritmi nella ripresa si possa pagare dazio. Dovevamo gestire meglio le energie. Non possiamo pensare di dominare per 90 minuti, però sono contento della prestazione".

Grande prova di Miretti, schierato dal primo minuto nel trio di centrocampo.

"Ha giocato da veterano, gestendo il pallone con tranquillità. Il primo controllo lo fa sempre in avanti. Bravo anche Cuadrado a giocare dietro Pellegrini e a trovare più spazio".