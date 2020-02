Sorteggio Youth League: Juventus-Real Madrid e Inter-Rennes

Sorteggiata la fase a scontri diretti della Youth League: la Juventus pesca il Real Madrid, possibile sfida Juventus-Inter ai quarti.

Dopo gli accoppiamenti della è tempo di sorteggi per la fase a scontri diretti anche per la Youth League. Urna proibitiva per la , che pesca il agli ottavi di finale, mentre l' se la vedrà con il e l' con il .

Possibile sfida ad alto tasso di fascino ai quarti di finale: Juventus e Inter daranno vita al 'derby d' ' in Europa se riusciranno ad avere la meglio sulle rispettive avversarie agli ottavi. In caso di passaggio del turno l'Atalanta giocherà invece con la vincente di - .

Appuntamento con gli ottavi al 3 e 4 marzo, date che apriranno la fase a scontri diretti: il 17 e 18 marzo i quarti, il 17 aprile le semifinali e il 20 aprile la finalissima al Colovray Stadium di Nyon.

Altre squadre

Questi gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Youth League:

Inter-Rennes

Juventus-Real Madrid

Salisburgo-Derby County

Atalanta-Lione

-Midtiylland

-

-

-