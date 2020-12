Sorteggio qualificazioni Mondiale 2022: data, dove vederlo e possibili avversarie dell'Italia

E' tempo di conoscere le avversarie dell'Italia per le qualificazioni al prossimo Mondiale: tutte le informazioni e come funziona il sorteggio.

SORTEGGIO QUALIFICAZIONI MONDIALE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Evento: Sorteggio qualificazionie europee al Mondiale 2022

Sorteggio qualificazionie europee al Mondiale 2022 Data: 7 dicembre 2020

7 dicembre 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

Fallito clamorosamente l'accesso al Mondiale 2018, l' si tuffa nuovamente nelle qualificazioni europee per la nuova rassegna iridata. Dopo l'incredibile delusione dell'eliminazione contro la , la Nazionale è rinata dominando la e il girone di qualificazione all'Europeo 2020 (posticipato al 2021). Ora, il sorteggio per il Mondiale 2022.

Tre anni dopo l'eliminazione nei playoff di qualificazione allo scorso Mondiale, l'Italia affronterà la nuova fase per il prossimo torneo internazionale. Gli azzurri saranno testa di serie grazie alla rinascita operata da Mancini e dal giovane gruppo creatosi nell'ultimo periodo: tutto pronto per il sorteggio.

In questa pagina tutte le informazioni sul sorteggio dei gironi europei per la qualificazione al Mondiale 2022: dalle notizie sulle possibili avversarie dell'Italia a come seguirlo in tv e streaming.

Altre squadre

DATA SORTEGGIO QUALIFICAZIONI MONDIALI

L'Italia conoscerà le avversarie per provare a qualificarsi al Mondiale 2022 in e dimenticare la Svezia, lunedì 7 dicembre 2020. Appuntamento a Zurigo, , alle ore 18, per conoscere i 10 gruppi che andranno a lottare per un posto al torneo.

La Uefa dunque ha deciso. Il 7 dicembre prossimo, un lunedì, alle ore 18 si terrà il sorteggio dei gironi di Qualificazione ai Mondiali del 2022. Non ci saranno i rappresentati delle varie nazionali. A Zurigo saranno presenti, e distanziati, solo quelli che dovranno creare i 10 raggruppamenti.

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

Le nazionali europee saranno divise nei dieci gironi previsti, con cinque gruppi da sei rappresentative e cinque da cinque Nazionali. L'Italia, alla pari di , e , ovvero le qualificate alla final four di Nations League prevista nel 2021, sarà inserita nei gruppi da cinque.

In qualità di testa di serie, l'Italia dovrà sfidare quattro nazionali europee per qualificarsi al Mondiale 2022. Gli azzurrri non potranno sfidare le altre teste di serie, ovvero Francia, , Belgio, , Spagna, , , e .

Relativamente all'urna due l'Italia affronterà una tra Svizzera, , , , , , , Slovacchia, Romania e sì, Svezia, possibile avversaria nelle qualificazioni al Mondiale 2022.

Nell'urna tre sono presenti , , , Ungheria, Norvegia, , , , Grecia e Finlandia: una di loro sarà nel gurppo dell'Italia alla pari di una della nella quarta in cui figurano , Macedonia, Slovenia, Albania, Bulgaria, Israele, Bielorussia, Georgia e Lussemburgo.

La quinta fascia, sulla carta l'avversaria più debole per l'Italia, conta di Armenia, Cipro, Far Oer, Azerbaijan, Estonia, Kosovo, Kazakistan, Lituania, Lettonia e Andorra.

La sesta fascia è quella contenente San Marino, Gilbilterra, Liechtenstein, Moldavia e Malta: nessuna di queste sarà inserita nel gruppo dell'Italia, che avrà solo cinque posti.

Il sorteggio Mondiale sarà trasmesso in diretta tv da Sky sul canale Sky Sport 24, numero 200.

Il sorteggio dei gironi europei di qualificazione al Mondiale sarà disponibile anche in su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile su dispositivi come smartphone, tablet e pc.

In alternativa per seguire il sorteggio mondiale si potrà ricorrere a Now TV, previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal sarà possibile seguire ogni aggiornamento del sorteggio per la qualificazione al Mondiale, con particolare attenzione al gruppo dell'Italia.

QUANTE QUALIFICATE AL MONDIALE?

Le 10 vincitrici dei gironi si qualificheranno al Mondiale 2022. A queste si aggiungeranno anche le 3 che riusciranno a conquistare i playoff, ai quali si qualificheranno le dieci seconde classificate dei gruppi, nonchè altre due tra le partecipanti alla Nations League, scelte con diversi parametri. I playoff si giocheranno in gara unica in due turni.

DATE QUALIFICAZIONI EUROPEE MONDIALE

L'Italia lotterà per approdare al Mondiale qatariota in dieci gare, più eventuali due turni dei playoff. La competizione di qualificazione inizierà a marzo 2021, per poi tornare dopo l'Europeo e prima delle finali di Nations League: