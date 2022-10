Sorteggio qualificazioni agli Europei 2024, Italia con Inghilterra e Ucraina

Si sono svolti i sorteggi dei gironi di qualificazione a Euro 2024: Italia con Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta.

Ha trionfato a Euro 2020, ma la cosa non gli ha garantito automaticamente un posto a Euro 2024. L’Italia dovrà guadagnarsi il suo ingresso nel tabellone principale nella massima competizione continentale per Nazionali attraverso un percorso di qualificazione.

Presso la Markthalle di Francoforte (il torneo si svolgerà in Germania, con la rappresentativa tedesca unica qualificata in quanto organizzatrice), si sono tenuti proprio i sorteggi dei gironi di qualificazione a Euro 2024 e la Nazionale Azzurra, in virtù dei risultati conseguiti in Nations League, si è presentata da testa di serie, insieme ad Olanda, Croazia e Spagna, in prima fascia.

L’urna non è stata clemente con l’Italia ed anzi le ha riservato un posto in un Gruppo C che si preannuncia equilibrato.

Avversari degli Azzurri saranno l’Inghilterra (per l’ennesima rivincita della finale di Euro 2020 dopo le sfide giocate in Nations League), l’Ucraina, la Macedonia del Nord e Malta.

Se Inghilterra e Ucraina sono ovviamente le rivali più insidiose nella corsa che porta ai primi due posti del girone, le due gare con la Macedonia del Nord avranno ovviamente un sapore particolare.

Lo scorso marzo, uscendo clamorosamente sconfitti dalla gara giocata con i ‘Leoni Rossi’ a Palermo, gli Azzurri hanno visto sfumare definitivamente la possibilità di staccare un pass per Qatar 2022.

L’obiettivo dell’Italia sarà, come detto, quello di far suo uno dei primi due posti in classifica per assicurarsi una qualificazione a Euro 2024. In caso di risultato peggiore, in quanto tra le finaliste della Nations League, la compagine guidata da Roberto Mancini potrà contare sul ‘paracadute’ dei playoff.

Il commissario tecnico Azzurro, intervistato ai microfoni ‘Rai’ subito dopo la fine della cerimonia del sorteggio, si è detto ottimista sulle possibilità dell'Italia..

“Ero sicuro che avremmo preso una tra Inghilterra e Francia. Va bene, è un girone da cinque e mi sembra abbordabile, nel senso che non ci saranno partite semplici, ma saranno tutte da giocare. Sicuramente la sfida più bella sarà quella con l’Inghilterra, poi se le cose continuano ad andare così per noi va anche bene, ma magari Southgate non è d’accordo”.

Mancini si è anche soffermato sulla possibile rivincita con la Macedonia del Nord.

“Quella con loro è stata una di quelle partite che probabilmente accadono una volta ogni tanto. Le gare vanno giocate tutte, come dimostrato proprio da quella di Palermo”.