Sorteggio ottavi Europa League: le possibili avversarie di Inter e Napoli

Le possibili avversarie di Inter e Napoli nel sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. Derby italiano possibile.

Inter e Napoli sono le uniche due squadre italiane qualificate gli ottavi di Europa League. E adesso aspettano il sorteggio per conoscere le proprie

Per gli accoppiamenti degli ottavi di finale non ci saranno restrizioni ed il sorteggio sarà integrale. Questo significa che non è da escludere un derby tutto italiano tra Inter e Napoli.

POSSIBILI AVVERSARIE INTER

Arsenal, Benfica, Chelsea, Dinamo Kiev, Dinamo Zagabria, Eintracht Francoforte, Krasnodar, Napoli, Rennes, Salisburgo, Siviglia, Slavia Praga, Valencia, Villarreal, Zenit

POSSIBILI AVVERSARIE NAPOLI

Arsenal, Benfica, Chelsea, Dinamo Kiev, Dinamo Zagabria, Eintracht Francoforte, Inter, Krasnodar, Rennes, Salisburgo, Siviglia, Slavia Praga, Valencia, Villarreal, Zenit

DERBY ITALIANO POSSIBILE

Non essendoci restrizioni al sorteggio per quanto riguarda le squadre della stessa nazionalità, è possibile dunque un derby italiano tra Inter e Napoli agli ottavi di finale.

SORTEGGIO OTTAVI EUROPA LEAGUE

Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League si terrà venerdì 22 febbraio a Nyon a partire dalle 13. Sarà un sorteggio integrale, dunque non ci saranno restrizioni relative a teste di serie o squadre della stessa nazionalità.

L'unico paletto rimane il divieto di far affrontare un club russo contro uno ucraino per la questione della guerra nel Dombass. Il sorteggio sarà visibile in esclusiva su Sky ed Eurosport.