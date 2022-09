Sorteggio gironi qualificazioni Euro 2024: pericoli Francia e Inghilterra per l'Italia

Gli 'Azzurri' di Mancini saranno in prima fascia, a differenza di Inghilterra e Francia: possibili incroci nel girone di qualificazione a Euro 2024.

Le Final Four e un posto tra le teste di di serie in vista del sorteggio dei gironi di qualificazione a Euro 2024. L'Italia esce rafforzata e con il sorriso su più fronti dal doppio impegno - gli ultimi due del Gruppo 3 della Lega A - di Nations League.

Grazie alle vittorie sull'Inghilterra a San Siro e sull'Ungheria a Budapest, gli 'Azzurri' hanno conquistato la prima posizione nel raggruppamento e un posto in prima fascia in vista del sorteggio degli Europei, dove l'Italia ripartirà per difendere il titolo conquistato l'11 luglio scorso a Wembley.

Italia, Croazia e Olanda alle Final Four, ma non solo. In attesa dei risultati di domani, che completeranno la sesta giornata di Nations League, gli ultimi 90 minuti hanno già regalato alcuni verdetti.

Tra questi ce n'è uno che non lascia tranquilli Roberto Mancini e i suoi ragazzi. L'Italia rischia di pescare nel girone di qualificazione a Euro 2024 una tra Inghilterra e Francia.

La nazionale guidata da Southgate e quella di Deschamps non sono tra le migliori tre - con l'Inghilterra che è arrivata addirittura quarta ed è retrocessa nella Lega B di Nations League - e dunque non entreranno in prima fascia insieme all'Italia in occasione del sorteggio.

Il regolamento prevede, infatti, che oltre alle quattro squadre che andranno alle Final Four, in fascia 1 ci saranno le nazionali classificatesi al secondo posto nei quattro gruppi della Lega A di Nations League, insieme alle due migliori terze.

Niente da fare per Inghilterra e Francia, rispettivamente quarta nel Gruppo 3 e terza nel Gruppo 1, ma alle spalle di Svizzera e Polonia nella classifica delle migliori terze.

Una brutta notizia per l'Italia, che deve sperare in un sorteggio benevolo ed schivare 'Blues' e nazionale dei 'Tre Leoni' per evitare spiacevoli sorprese - come già capitato verso i Mondiali in Russia nel 2018 e in Qatar quest'anno - e presentarsi in Germania nel 2024 con l'obiettivo di laurearsi per la seconda volta di fila campione d'Europa.