Sorteggio Final Four Nations League: data e regolamento

Italia, Olanda, Croazia e Spagna saranno le protagoniste della Final Four di UEFA Nations League. La data del sorteggio e il suo regolamento.

La UEFA Nations League 2022/2023 è giunta alla sua fase finale. Messa alla spalle la lunga fase a gironi, le quattro squadre vincitrici dei rispettivi Gruppi della Lega A, sono chiamate a prendere parte ad una Final Four che prevederà quattro partite: le due semifinali, la finale per il terzo posto e la finale per il primo posto.

Ad ospitare la Final Four, in quanto vincitrice del Gruppo 4, sarà l’Olanda. A completare il quadro delle partecipanti alla fase finale della competizione saranno Croazia, Spagna ed Italia, ovvero le vincitrici degli altri tre raggruppamenti.

A determinare gli accoppiamenti della Final Four sarà un sorteggio.

QUANDO SI GIOCA LA FINAL FOUR DI NATIONS LEAGUE

La fase finale della UEFA Nations League 2022/2023 si disputerà tra il 14 ed il 18 giugno 2023.

La Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, ovvero la federazione calcistica olandese, ha annunciato che saranno due le città che ospiteranno le gare: Rotterdam ed Enschede.

Rotterdam ospiterà al Stadion Feijenoord, noto anche come ‘de Kuip’, la prima semifinale in programma il 14 giugno e la finalissima in programma il 18 giugno.

Enschede ospiterà invece al De Grolsch Veste, l’impianto che ospita le partite del Twente, la seconda semifinale in programma, ovvero quella del 15 giugno, e la finale per il terzo posto in programma il 18 giugno.

Di seguito il tabellone completo:

Semifinale 1: 14 giugno (Rotterdam, ore 20:45 CET)

Semifinale 2: 15 giugno (Enschede, ore 20:45 CET)

Finale terzo posto: 18 giugno (Enschede, ore 15:00 CET)

Finale primo posto: 18 giugno (Rotterdam, ore 20:45 CET)

DATA SORTEGGIO FINAL FOUR NATIONS LEAGUE

A determinare il quadro della Final Four della UEFA Nations League 2022/2023 sarà un sorteggio.

Esso si svolgerà mercoledì 25 gennaio 2023 a Nyon. L’orario della cerimonia è stato programmato alle ore 11:00.

REGOLAMENTO SORTEGGIO FINAL FOUR DI NATIONS LEAGUE

La prima squadra estratta dall’urna verrà designata come squadra di casa dell’accoppiamento A.

La seconda squadra estratta dell’urna verrà designata come squadra in trasferta dell’accoppiamento A.

La terza squadra estratta dall’urna verrà designata come squadra di casa dell’accoppiamento B.

La quarta squadra estratta dell’urna verrà designata come squadra in trasferta dell’accoppiamento B.

Se la seconda o la quarta squadra sorteggiata è quella ospitante (quindi l’Olanda), il suo accoppiamento in semifinale viene invertito. Questo al fine di rendere la squadra ospitante quella padrona di casa.

La semifinale che include la squadra ospitante (quindi l’Olanda), viene considerata ‘Semifinale 1’.

La squadra vincitrice della ‘Semifinale 1’, verrà comunque considerata squadra di casa nella finale per il primo posto. La squadra perdente verrà comunque considerata squadra di casa nella finale per il terzo posto.

Le gare si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta. In caso di parità al 90’ si procederà dunque con i tempi supplementari e in caso di parità al 120’ a decidere la sfida saranno i calci di rigore.

Per la sola finale per il terzo posto non sono previsti i tempi supplementari. In caso si parità al 90’ si procederà dunque direttamente con i calci di rigore.