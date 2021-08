Oggi il sorteggio di Conference League: la Roma attende la possibile avversaria

La vincente di una tra 4 gare preliminari, o la perdente di Rapid Vienna-Anorthosis, sfiderà la Roma. Occhio al Trabzonspor di Bruno Peres e Gervinho.

Dopo le vittorie e i pareggi in amichevole, la Roma inizia a fare sul serio. O quasi. Perché in realtà la formazione di José Mourinho non scende in campo, anche se si appresta a vivere la prima giornata importante della propria stagione: alle ore 14 va infatti in scena il sorteggio della Conference League.

La nuova terza coppa del panorama europeo vede unicamente i giallorossi come rappresentante italiana, per effetto del settimo posto conquistato nello scorso campionato dalla squadra allora allenata da Paulo Fonseca. Il suo successore e connazionale Mourinho, abituato a Champions League o Europa League, sarà dunque costretto a ripartire dal basso, dalla Conference League. E intanto attende la prima possibile avversaria.

Già, possibile. Perché la sfidante della Roma, in verità, si conoscerà soltanto a metà mese. E uscirà dalla vincente di uno tra quattro confronti già selezionati: Tobol-Zilina, Santa Clara-Olimpia Lubiana, Sivasspor-Dinamo Batumi o Molde-Trabzonspor. Esiste anche la possibilità che i giallorossi debbano affrontare la perdente di Rapid Vienna-Anorthosis, gara di Europa League.

Le partite in questione, dalle quali uscirà appunto la possibile prima avversaria della Roma, si giocheranno il 5 e il 12 agosto. Dopodiché entreranno in scena proprio Zaniolo e compagni, che scenderanno in campo nel playoff del 19 e 26 agosto. Poi sarà la volta della fase a gironi, a cui i giallorossi sperano di partecipare.

Se a trovarsi di fronte alla Roma dovesse essere il Trabzonspor, teoricamente la più pericolosa in lizza, si tratterebbe di una sorta di carrambata: nella rosa turca sono infatti presenti Bruno Peres e Gervinho, due vecchie conoscenze dell'ambiente giallorosso. Più l'ex napoletano Marek Hamsik, appena arrivato dal Goteborg.

Quanto a Mourinho, che come detto inizierà la propria avventura alla Roma da una competizione inedita (ma non solo per lui), la missione è già stata delineata nella conferenza stampa di presentazione: "Vincere la prima partita in Conference League, poi si penserà agli altri obiettivi". Il giorno fatidico si sta avvicinando. Intanto, tutti pronti per il sorteggio.