Sorteggio Conference League 21/22: possibili avversarie della Roma e dove vederlo in tv e streaming

Conference League 2021/2022, tutto quello che c'è da sapere in vista del sorteggio dei preliminari per la squadra di Mourinho.

Insieme a Champions ed Europa League, anche la Conference League. La grande novità per il calcio continentale 2021/2022 è infatti l'arrivo della nuova competizione, che vedrà la Roma come rappresentante italiana per la prima edizione, in virtù del settimo posto dell'ultimo campionato.

Nessuna squadra ha già ottenuto il pass diretto per i gironi del torneo: tutti i team, tra cui Roma e Tottenham, dovranno prima passare per i playoff per strappare un pass per la competizione vera e propria e provare a vincere il primo storico trofeo.

In questa pagina tutte le informazioni su come seguire il sorteggio della fase a gironi della Conference League in diretta tv e streaming.

SORTEGGIO DI CONFERENCE LEAGUE: ORA E DATA PER CONOSCERE L'AVVERSARIA DELLA ROMA

Lunedì 2 agosto 2021, alle ore 13:30, in terra svizzera si conoscerà la prima avversaria europea di una squadra italiana per il 2021/2022.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DI CONFERENCE LEAGUE IN TV

L'avversaria della Roma in Conference League 2021/2022 si conoscerà in diretta su diverse piattaforme.

Sky Sport 24, canale 200 (diretta dalle 17.45)

Sky Sport Football, canale 203 (diretta dalle 17.45)

Eurosport 1, canale 210 del bouquet Sky (diretta dalle 18.00)

SORTEGGIO CONFERENCE LEAGUE IN DIRETTA STREAMING

Il sorteggio dell'avversaria della Roma in Conference League sarà trasmesso anche in diretta streaming:

su DAZN , selezionando Eurosport 1 nella sezione 'Ora su DAZN'

, selezionando Eurosport 1 nella sezione 'Ora su DAZN' sul sito ufficiale della UEFA , che trasmetterà l'evento in lingua inglese

, che trasmetterà l'evento in lingua inglese Sky Go

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal Italia seguiremo il sorteggio dei preliminari di Conference Laegue 2021/2022 n diretta testuale. Notizie, approfondimenti e curiosità sulle possibili avversarie della Roma sin dalle ore precedenti alla cerimonia, fino all'annuncio della contendente.

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO DEI PRELIMINARI

Le squadre, tra cui la Roma, con il maggior ranking UEFA, saranno le teste di serie: quelle con più basso punteggio saranno invece le avversarie. Sulla carta, dunque, per i giallorossi di Mourinho si preannuncia una gara in cui sarà assolutamente favorita.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA ROMA

A seconda di come andrà il terzo turno preliminare, la Roma potrebbe avere di fronte in qualità di non testa di serie, squadre di un gradino superiore come Rennes e Union Berlino. Occhio anche a compagini abituate alle competizioni europee come BATE Borisov, Partizan, Rosenborg, Maribor e Rijeka. Spauracchi assoluti, in caso non finiscano teste di serie, PSV e Celtic.

