Sorteggiato il calendario della Serie B 2021/22: si parte con Frosinone-Parma

Venerdì 20 agosto inizierà la Serie B 2021/22: subito Frosinone-Parma alla prima giornata, spicca anche il derby veneto tra Cittadella e Vicenza.

E' nata la nuova Serie B, torneo che si preannuncia scoppiettante con la presenza di una nobile decaduta come il Parma, sicuramente la squadra da tenere maggiormente d'occhio per un mercato in entrata che ha visto gli arrivi in Emilia di Gianluigi Buffon e Franco Vazquez.

Un ruolo da protagoniste lo avranno quasi sicuramente anche le altre due retrocesse dalla Serie A, Benevento e Crotone, senza dimenticare l'ambizioso Monza di Berlusconi e Galliani e il Brescia di Cellino.

Grande curiosità attorno alla neopromossa Ternana guidata da Cristiano Lucarelli, dominatrice del girone C di Serie C chiuso con ben 22 punti di vantaggio sul Catanzaro secondo. Grossi dubbi sulla presenza del Chievo, la cui iscrizione è stata recentemente rifiutata dal Consiglio Federale: in attesa che venga discusso il ricorso presentato al CONI, al posto dei clivensi (o di chi sarà chiamato a sostituirli in caso di nuova fumata nera) è stata utilizzata una 'X'.

Finalmente ci siamo: abbiamo la data, abbiamo le prime 10 partite.



Che lo spettacolo della #SerieBKT abbia inizio 🤜🤜 pic.twitter.com/mTxLglk3BB — Lega B (@Lega_B) July 24, 2021

Ecco nel dettaglio la prima giornata:

Ascoli-X

Benevento-Alessandria

Cittadella-Vicenza

Cremonese-Lecce

Crotone-Como

Frosinone-Parma

Pisa-SPAL

Pordenone-Perugia

Reggina-Monza

Ternana-Brescia

Avvio subito in salita per il Parma, atteso dalle sfide contro Frosinone e Benevento nei primi due turni. Spicca anche il derby calabrese tra Crotone e Reggina alla terza giornata, mentre alla dodicesima troviamo un interessante doppio confronto: Lecce-Parma e Crotone-Monza.

Estremamente intrigante anche il 19° turno, ossia il giro di boa del campionato: Parma impegnato al 'Tardini' contro il Crotone in quella che potrebbe essere una sfida decisiva in ottica promozione, sicuramente l'obiettivo dichiarato di entrambe per cancellare la delusione portata dalla discesa tra i cadetti.

A differenza della Serie A che da quest'anno ha adottato il criterio dell'asimmetria, in B il calendario segue la tradizione simmetrica: termine della regular season fissato per il 6 maggio 2022, poi spazio a playoff e playout.