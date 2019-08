Sorteggi Champions League 2019/2020: date e orari

Tutte le informazioni sui sorteggi di Champions League per la stagione 2019/2020.

La 2019/20 è iniziata il 25 giugno 2019 e si chiuderà il 30 maggio 2020 con la finale in programma allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul. Il torneo entrerà nel vivo a partire da metà settembre, con l'inizio della fase a gironi nella quale saranno protagoniste quattro squadre italiane: , , e .

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

L'annata della Champions League sarà scandita come di consueto dai sorteggi, tra i momenti più attesi della stagione dai tifosi di tutta Europa.

QUANDO CI SARANNO I SORTEGGI DI CHAMPIONS LEAGUE?

FASE A GIRONI : 29 agosto a , ore 18.00

: 29 agosto a , ore 18.00 OTTAVI DI FINALE : 16 dicembre a Nyon, ore 12.00

: 16 dicembre a Nyon, ore 12.00 QUARTI DI FINALE : 20 marzo a Nyon, ore 12.00

: 20 marzo a Nyon, ore 12.00 SEMIFINALI: 20 marzo a Nyon, ore 12.00

Dalla fase a gironi in poi sono in programma tre sorteggi per la Champions League 2019/2020.

Gli accoppiamenti per quarti di finale e semifinali saranno determinati nello stesso sorteggio.

COME FUNZIONANO I SORTEGGI?

Ogni sorteggio seguirà una procedura diversa a seconda della fase della competizione.

FASE A GIRONI : Le 32 squadre partecipanti saranno suddivise in quattro fasce. Nella prima ci saranno le squadre vincitrici dei primi sette campionati del Ranking Uefa, più la squadra detentrice del trofeo. Le altre tre fasce saranno determinate a seconda del piazzamento delle squadre nel Ranking Uefa. I gironi saranno formati sorteggiando una squadra da ogni fascia, con una sola limitazione: due squadre della stessa nazione non possono essere sorteggiate nel medesimo raggruppamento.

: Le 32 squadre partecipanti saranno suddivise in quattro fasce. Nella prima ci saranno le squadre vincitrici dei primi sette campionati del Ranking Uefa, più la squadra detentrice del trofeo. Le altre tre fasce saranno determinate a seconda del piazzamento delle squadre nel Ranking Uefa. I gironi saranno formati sorteggiando una squadra da ogni fascia, con una sola limitazione: due squadre della stessa nazione non possono essere sorteggiate nel medesimo raggruppamento. OTTAVI DI FINALE : Le 16 squadre in lizza saranno suddivise in due fasce, prime e seconde, a seconda del piazzamento nel proprio girone. Non saranno possibili incroci tra squadre provenienti dallo stesso gruppo o dalla stessa nazione.

: Le 16 squadre in lizza saranno suddivise in due fasce, prime e seconde, a seconda del piazzamento nel proprio girone. Non saranno possibili incroci tra squadre provenienti dallo stesso gruppo o dalla stessa nazione. QUARTI E SEMIFINALI: Sorteggio totalmente libero. Tutte le squadre rimaste in lizza potranno affrontarsi tra loro.

DOVE VEDERE I SORTEGGI DI CHAMPIONS IN TV E STREAMING

I sorteggi di Champions League, come da tradizione, saranno trasmessi in diretta dall'UEFA sul proprio sito ufficiale. In alternativa sarà possibile seguirli su Sky, che detiene i diritti della Champions League per l' e li trasmetterà in , su Sky Sport 24, e in streaming tramite SkyGo, il servizio a disposizione dei clienti Sky.